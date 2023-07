Gazzetta - ADL attende il momento migliore per un annuncio su Kvara

Sulla Gazzetta dello Sport si parla dell'imminente annuncio di De Laurentiis relativo al rinnovo di contratto del numero 77 del Napoli.

"I rapporti di De Laurentiis con Jugeli Mamuka, agente e secondo padre di Khvicha Kvaratskhelia, sono ottimi e la presenza nel ritiro in Val di Sole del procuratore ne hanno dato conferma. Sulla Gazzetta dello Sport si parla dell'imminente annuncio di De Laurentiis relativo al rinnovo di contratto del numero 77 del Napoli.

"Nessuna ufficialità ma il rinnovo con prolungamento del contratto di Kvara è ormai cosa fatta. La cornice è stata già concordata e il presidente, da uomo di spettacolo, attende il momento migliore per annunciarlo. L’attuale contratto, in essere fino al 2027, sarà riscritto con scadenza 2028 (e opzione da confermare per il 2029) a cifre praticamente doppie di quelle attuali. Il georgiano percepirà 2,5 milioni netti di base con bonus che possono portarlo a 3".