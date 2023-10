Gazzetta - ADL aveva già deciso di esonerare Garcia prima del "no" di Conte

De Laurentiis nei suoi 19 anni di guida, non è mai stato un mangia-allenatori. Di esoneri se ne contano solo 4

De Laurentiis nei suoi 19 anni di guida, non è mai stato un mangia-allenatori. Di esoneri se ne contano solo 4: Ventura, Reja, Donadoni e Ancelotti. E proprio quest’ultimo il presidente non avrebbe mai voluto farlo, per la stima che nutre per Carletto. Lo fece però nel dicembre del 2019, quando la squadra azzurra era già lontana dalla zona Champions, nella speranza di poter rimontare.

Appena il produttore cinematografico dovesse capire che la qualificazione alla prossima, sempre più remunerativa, Champions fosse a rischio, non c’è dubbio che interverrebbe. Del resto lo aveva già fatto il 10 ottobre scorso, poi il “no” di Conte fermò tutto. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.