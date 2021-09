Gazzetta - ADL, con Spalletti c'è grande feeling e pretese non esagerate

Che feeling con ADL, scrive la Gazzetta dello Sport analizzando i primi mesi di Luciano Spalletti da tecnico del Napoli: "Aurelio De Laurentiis ha scelto la via del silenzio, lasciando la scena a Spalletti e ai suoi ragazzi. Tra proprietà e allenatore il rapporto è solido, sono diverse le telefonate che intercorrono tra i due nel corso di una giornata. Gli è stato chiesto di riportare il Napoli in Champions, senza esagerare nelle pretese. Il presidente non ha ancora metabolizzato la delusione per quanto accaduto a maggio scorso, dopo il pareggio con il Verona e il quarto posto sfumato all’ultima giornata in favore della Juventus. Chiacchierano tanto, insieme, ma nelle loro discussioni è stato bandito l’argomento scudetto, volutamente, per quella scaramanzia che non li abbandona mai".