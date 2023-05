Gazzetta - ADL e Spalletti dicono tutto e il contrario di tutto: ci fanno capire ben poco

E' quanto si legge sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport in un articolo in cui ci si sofferma sull'imminente divorzio

"Premessa. Qui proviamo a riassumere i fatti e non è semplice trovare la lettura giusta visto che i protagonisti della vicenda – Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti – riescono a dire tutto, ma anche il loro contrario". E' quanto si legge sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport in un articolo in cui ci si sofferma sull'imminente divorzio tra Luciano Spalletti e Aurelio De Laurentiis:

"Non accusiamo nessuno di incoerenza, anzi all’allenatore va riconosciuta una onestà intellettuale che non può nascondere secondi fini. Per cui nella conferenza stampa di ieri si parte con dichiarazioni che preludono a un addio e si chiude con frasi dagl’intenti opposti. Due facce della stessa medaglia: ognuno può ammirare quella che gli piace di più credendo (o illudendosi?) che il tecnico possa ritrovare il feeling con il presidente o ritenendo ormai il divorzio un fatto. Eccoci qui dunque ad aggiornarvi con una telenovela cominciata il 24 marzo, quando De Laurentiis ufficializzò ai media di aver bloccato Spalletti fino al 2024, e andata avanti fra mezze battute, proclami, ironie e una cena che dovrebbe aver chiarito tutto. Magari fra loro, perché agli altri hanno fatto capire poco".