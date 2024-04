Gazzetta - ADL fa lo scaramantico: ecco perché ieri ha fatto visita alla squadra

Aurelio De Laurentiis, scaramantico com'è, ieri si è recato di nuovo a Castel Volturno, forse perché l'ultima volta è andata bene.

Aurelio De Laurentiis, scaramantico com'è, ieri si è recato di nuovo a Castel Volturno, forse perché l'ultima volta è andata bene. Lo evidenzia La Gazzetta dello Sport: "La scaramanzia, da queste parti, ha sempre avuto una funzione di sacralità. E chissà se la visita di ieri a Castel Volturno del presidente Aurelio De Laurentiis non sia stata condizionata anche dalla recente prova convincente a Monza, col patron azzurro che aveva voluto parlare alla squadra prima della partenza per la Brianza.Di sicuro, c’è stata la volontà del presidente di essere ancora una volta vicino alla squadra, ora più che mai. Perché a Napoli qualcosa è cambiato, nella testa dei giocatori e non solo.

L’idea folle di rimonta Champions è tornata attuale, a patto di riuscire a dare continuità alla vittoria di Monza: Frosinone oggi e poi Empoli, per provare a centrare per la prima volta in stagione una striscia di tre vittorie consecutive e presentarsi poi allo scontro diretto con la Roma al Maradona con la grande chance di riscrivere davvero la classifica e gli scenari futuri".