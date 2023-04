Gazzetta - ADL ha confermato Spalletti, ma è chiaro che servirà incontro per discutere programmi

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport parla del rinnovo del tecnico azzurro

Aurelio De Laurentiis ha già annunciato che Luciano Spalletti resterà ad allenare il Napoli anche nella prossima stagione. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport parla del rinnovo del tecnico azzurro: "De Laurentiis lo ha dichiarato il 24 marzo, mentre al tecnico veniva consegnato il premio Bearzot. Il diretto interessato non ha mai voluto commentare la scelta del patron, ben sapendo che c’è una opzione sul contratto biennale che consente alla società di prolungare unilateralmente l’accordo, alle stesse cifre, per un’altra stagione.

Ma è chiaro che, a scudetto vinto, le parti debbano sedersi e discutere quantomeno di programmi. E un tecnico come il toscano che ha portato un valore aggiunto ben visibile sui conti con il suo ottimo lavoro, crediamo debba almeno condividere i programmi futuri. Questo, calcoli alla mano, potrà avvenire subito dopo la festa, dunque indicativamente a metà maggio. Anche in questo caso in notevole anticipo sulle scelte della concorrenza e questo resta un vantaggio importante da mantenere".