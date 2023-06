Gazzetta - ADL ha fissato una data ultima per nominare nuovo tecnico

C'è una data che Aurelio De Laurentiis si è dato per nominare il nuovo allenatore. Ne scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport

C'è una data che Aurelio De Laurentiis si è dato per nominare il nuovo allenatore. Ne scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Quaranta potenziali allenatori per una squadra di calcio, che si è appena laureata campione d’Italia, spaventano anche di più. Non è il caso di Aurelio De Laurentiis, che si cimenta da ormai diciannove anni in questa prova. È probabilmente l’unico aspetto della gestione sportiva a cui ha sempre provveduto in prima persona, anche con un discreto riserbo.

Tuttavia, non c’era mai stata una lista di candidati così lunga e l’esigenza di ridurla al minimo nel giro di due settimane. Che poi in realtà sono anche meno, considerando che l’operazione di lettura e sottoscrizione dei contratti non è assolutamente sbrigativa, anzi. Il presidente inoltre vuole che il nuovo tecnico abbia il tempo necessario di ambientarsi, conoscere le strutture, confrontarsi con la direzione per il mercato e organizzare con il proprio lo staff la preparazione estiva. Così si è dato come scadenza ultima il 27 giugno per l’annuncio ufficiale".