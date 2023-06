Gazzetta - ADL incontrerà agente Osimhen: c'è un'idea per la sua permanenza

La questione Victor Osimhen terrà banco almeno per un mese, visto i vari interessi che suscita il fortissimo centravanti nigeriano

La questione Victor Osimhen terrà banco almeno per un mese, visto i vari interessi che suscita il fortissimo centravanti nigeriano fra le big internazionali. Il presidente De Laurentiis finora ha rimandato il colloquio con l’agente Roberto Calenda, per risolvere prima la questione della guida tecnica, ora si comincerà a discutere per capire se ci sono margini per prolungare, anche di un solo anno il contratto (scadenza 2025), oppure dall’Inghilterra, dalla Francia o dalla Germania arriverà l’offerta irrinunciabile. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.