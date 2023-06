Gazzetta - ADL-Italiano, il retroscena: approccio solo in un caso

. A tal proposito l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive

Vincenzo Italiano ed il Napoli: una voce che era stata molto insistente e che è poi svanita nel momento in cui il tecnico ha scelto di proseguire il suo percorso con la Fiorentina. A tal proposito l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive: "La conferma di Vincenzo Italiano alla Fiorentina lo esclude automaticamente dall’elenco; il presidente avrebbe avuto un approccio soltanto nel caso in cui si fosse allontanato dai viola, per non fare uno sgarbo a Commisso.

Precedentemente era stato effettuato un sondaggio per Sergio Conceiçao, pronto a lasciare il Porto, che però deve discutere con la società perché ha una clausola rescissoria da 10 milioni. Un ostacolo che complica la sua posizione agli occhi di De Laurentiis. Non è scattato il giusto feeling con Luis Enrique, invece, che aveva pretese economiche troppo alte.