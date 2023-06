Gazzetta - ADL non cede: vuole evitare formalità burocratiche e pagamenti clausole

Ha le idee chiare Aurelio De Laurentiis secondo quanto scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello sport.

Nessuna clausola da pagare per il nuovo allenatore. Ha le idee chiare Aurelio De Laurentiis secondo quanto scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello sport.

"È ben contento, infatti, di evitare le formalità burocratiche indispensabili per approcciarsi ad un tecnico sotto contratto e gli oneri di eventuali clausole rescissorie, che non sarebbe assolutamente intenzionato a pagare. Per quanto ne faccia largo utilizzo con i propri tesserati, per De Laurentiis è opportuno affrontare un costo di questo tipo soltanto per i calciatori".