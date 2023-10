Gazzetta - ADL onnipresente: colloqui costanti, ma i risultati non convincono

Il presidente Aurelio De Laurentiis è stato onnipresente in questo periodo, in particolare dopo la sconfitta con la Fiorentina

Il presidente Aurelio De Laurentiis è stato onnipresente in questo periodo, in particolare dopo la sconfitta con la Fiorentina. Ha assistito ogni giorno a quasi tutti gli allenamenti; ha avuto riunioni con Garcia e lo staff tecnico, medico e dirigenziale; ha tenuto colloqui con tutti i giocatori. Insomma ha cercato in tutti i modi di motivare l’ambiente ma i risultati ancora non sono convincenti. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.