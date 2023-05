Gazzetta - ADL-Spalletti, serve un altro incontro: a Luciano non è andata giù una cosa

Non è ancora certa la permanenza di Luciano Spalletti. L'ha scritto il Corriere dello Sport e lo conferma anche La Gazzetta dello Sport

Non è ancora certa la permanenza di Luciano Spalletti. L'ha scritto il Corriere dello Sport e lo conferma anche La Gazzetta dello Sport: "Luciano Spalletti continua a ripetere che spetta alla società informare. Al tempo stesso già dal 24 marzo il produttore cinematografico ha annunciato la conferma del toscano, per nulla gradita dal diretto interessato perché arrivata via pec. C’è ancora da chiarire qualcosa nel rapporto, e probabilmente servirà un ulteriore incontro, stavolta magari a quattr’occhi, lontano da movida e occhi indiscreti. Aspettiamo che questo nodo venga risolto".