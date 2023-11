Gazzetta - ADL vorrebbe riavviare trattativa con Osimhen, ma è un'altra la strada più probabile

Lo sottolinea l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che prova a fare il punto sul futuro del nigeriano

"Il discorso sul rinnovo dell’attuale accordo - in scadenza nel giugno 2025 - è sempre sullo sfondo, ma Osimhen non ha mai condizionato il proprio rendimento a queste discussioni". Lo sottolinea l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che prova a fare il punto sul futuro del nigeriano: "Il permesso concessogli dal presidente De Laurentiis, per restare a casa due settimane, è stato un gesto di distensione, dopo le gravi incomprensioni sui famosi video offensivi postati dal club su Tik-tok e anche le successive dichiarazioni (poi minimizzate) del patron sulla presunta “stretta di mano” poi rimangiata del giocatore.

Servirà riavviare una trattativa che si era completamente arenata e il club vuole provarci. Il giocatore e il suo agente Roberto Calenda restano in attesa. Ma al momento appare abbastanza complicato trovare un nuovo accordo. Più probabile che nella prossima estate le parti decidano di dirsi addio dopo aver trovato un’offerta soddisfacente per entrambi".