Gazzetta - ADL vuole anticipare festa scudetto di 1-2 giorni: il motivo

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Siamo nel campo delle ipotesi e ancora il Napoli non ha fatto richiesta ufficiale in Lega: la partita con la Sampdoria del 4 giugno, che coinciderà con la consegna della Coppa del Tricolore e con la festa diffusa nella città su varie piazze, potrebbe essere anticipata a sabato 3 giugno o qualche ben informato sostiene addirittura a venerdì 2, altro giorno festivo. Un anticipo per favorire la partenza della squadra azzurra per la mini tournée coreana. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.