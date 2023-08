Gazzetta - Agente Elmas minaccia ADL: niente rinnovo dopo il no ai 30 mln del Lipsia

Piccoli problemi per il rinnovo di Eljif Elmas. Ne scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport

Piccoli problemi per il rinnovo di Eljif Elmas. Ne scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Emerge qualche piccola frizione con Ramadani, agente di Elmas. Il Lipsia pare fosse pronto a offrire circa 30 milioni, ma comunque da casa Napoli è arrivato un secco “no”. Che ha irrigidito il potente agente macedone che minaccerebbe di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2025 col Napoli.

Gioco delle parti, ma De Laurentiis non è tipo da farsi irretire da certi discorsi e cerca sempre di non perdere d’occhio la sostenibilità dei conti con la competitività della squadra