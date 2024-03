Gazzetta - Agonia preoccupante e c'è una cosa che spaventa anche di più

Un brutto, bruttissimo Napoli. Anzi, un Napoli praticamente assente. Giustamente contestato dal Maradona. Questa l'analisi de La Gazzetta dello Sport

Un brutto, bruttissimo Napoli. Anzi, un Napoli praticamente assente. Giustamente contestato dal Maradona. Questa l'analisi de La Gazzetta dello Sport: "Il coro finale seppellisce definitivamente in un passato lontano la gioia vissuta appena undici mesi fa. Il Napoli non c’è più e questa non è più una notizia. Ma a preoccupare è l’agonia con cui la squadra si trascina in campo anche nel giorno in cui – forse – avrebbe potuto dare un senso a una stagione sbagliata sin dal primo giorno di un post scudetto gestito in maniera disastrosa da squadra e societa.

Contro l’Atalanta si è smarrito anche l’orgoglio dello scudetto cucito sul petto e l’assoluta assenza di un’anima è la cosa che spaventa di più"