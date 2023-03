Gazzetta - Al Ministro degli esteri Kvara è bastata una parola per caricare l'ambiente

"Credere. Crederci tutti insieme. Ripartire subito, a cominciare da sabato contro l’Atalanta".

"E così mentre il ministro degli interni Osimhen svolgeva il suo compito, a quello degli esteri Kvaratskhelia bastava una parola per caricare l’ambiente: Believe". Così la Gazzetta dello Sport racconta la reazione alla sconfitta con la Lazio dell'attaccante georgiano.

"Su Instagram, dove ha superato i 2 milioni di follower, Kvara ha scritto ai suoi tifosi: Believe. Credere. La reazione dei tifosi è stata entusiasta, con napoletani che hanno scritto pure in georgiano per incitarlo. Credere. Crederci tutti insieme. Ripartire subito, a cominciare da sabato contro l’Atalanta. Perché poi arriva la Champions e gli azzurri ci tengono da morire ad andare avanti anche in Europa. Perché nessuno vuol interrompere questo favoloso sogno a occhi aperti. In proposito, la storia di questo gruppo dimostra che dopo una battuta d’arresto la reazione è stata immediata".