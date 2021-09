Gazzetta - Alla Juve 6,5 sul mercato, al Napoli voto 6

Sono Milan e Inter le regine del mercato appena conclusosi, secondo La Gazzetta dello Sport. La rosea assegna un 7,5 al lavoro condotto dai dirigenti delle due milanesi, definendo "un autentico miracolo tecnico" il modo in cui i nerazzurri hanno sostituito i loro pezzi da novanta, e ponendo l'accento sul coraggio mostrato da Maldini e Massara.

Bene anche la Roma (7), seguita da Atalanta, Fiorentina, Lazio e Juventus, tutte meritevoli di un 6,5. Punteggio più basso per il Napoli, che si ferma alla sufficienza con i soli acquisti di Juan Jesus e Anguissa. Le uniche insufficienze (5,5) piovono sulle neopromosse Salernitana e Venezia: tante (forse troppe) promesse in casa lagunare, mentre i campani hanno optato per la via della quantità, più che della qualità.