Gazzetta - Altro che falso nove: Raspadori è un attaccante vero

L'attaccante del Napoli è stata la grande sorpresa dell'undici titolare di ieri scelto da Luciano Spalletti

Ma quale falso nove, Giacomo Raspadori è un attaccante atipico, ma è un vero numero 9. L'attaccante del Napoli è stata la grande sorpresa dell'undici titolare di ieri scelto da Luciano Spalletti, che ha 'panchinato' il capitano della Nazionale Ciro Immobile a favore dell'ex Sassuolo, non un centravanti classico, ma il centravanti più utile in questo momento agli azzurri. Come scrive La Gazzetta dello Sport, la prova di Raspadori è stata buona, seppure sotto porta abbia perdonato in un paio di occasione l'Ucraina.

Movimenti e squadra legata, Spalletti soddisfatto

Tanto movimento per Jack, un nove che veste la maglia numero dieci, e che lega bene i reparti. Con il suo dinamismo, Raspadori ha aperto spazi agli inserimenti dei centrocampisti, portando alla doppietta d Frattesi e alle occasioni per Locatelli e non solo. Soddisfatto Luciano Spalletti, che ora ha una freccia in più nel suo arco, in quello che è il reparto più sofferente (da anni) della Nazionale