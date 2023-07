Gazzetta - Altro che turbato: nessun mal di pancia per Osimhen

"E Aurelio De Laurentiis sa bene quanto sia fondamentale la presenza di Osimhen per le ambizioni del suo Napoli"

Victor in questi giorni tutto è sembrato tranne che turbato. La Gazzetta dello Sport sottolinea la grande serenità di Victor Osimhen nonostante le tante voci sul suo futuro: "Questione di Dna, di passione, di amore verso un popolo che in questi anni lo ha sempre osannato e difeso, anche nei momenti più complicati. Ed è per questo che Victor non si è lasciato andare a strani mal di pancia. Osimhen è diventato un’icona del Napoli, il supereroe delle nuove generazioni, il punto di riferimento di milioni di tifosi in giro per il mondo.

E Aurelio De Laurentiis sa bene quanto sia fondamentale la presenza di Osimhen per le ambizioni del suo Napoli, che vuole continuare a rimanere la candidata forte per il prossimo scudetto, ma anche assestarsi nel gruppo delle migliori otto d’Europa. Il richiamo della Champions è forte, ed è anche il motivo per cui alla fine Victor ha ancora voglia di migliorare e crescere a Napoli, dove è re incontrastato, dove la sua leadership è riconosciuta da tutti e tutti si mettono al suo servizio.