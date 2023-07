Gazzetta ammette: "Juve ha voluto Giuntoli per il modello Napoli sostenibile e vincente"

Nuova era con Giuntoli, scrive la Gazzetta dello Sport per raccontare del lavoro che attende il ds alla Juventus

Nuova era con Giuntoli, scrive la Gazzetta dello Sport per raccontare del lavoro che attende il ds alla Juventus dopo 24 ore di trattativa telefonica a oltranza con Aurelio De Laurentiis ed un paio di milioni netti lasciati sul tavolo tra bonus, premi e stipendi:

"Dopo il miracolo Carpi, trascinato dalla Serie D alla A, e la scalata tricolore con il Napoli, il d.s. di Firenze dovrà riportare la Juventus al successo tanto in campo quanto nei bilanci. John Elkann, l’a.d. Maurizio Scanavino e il d.g. Francesco Calvo hanno scelto Giuntoli per tornare vincenti attraverso la «formula scudetto» coraggiosa e sostenibile sperimentata dal d.s. a Napoli.

La prima missione del nuovo dirigente, dopo il buon lavoro svolto in questi mesi da Giovanni Manna e dall’area sportiva bianconera, sarà quella di cambiare marcia alla cessioni. Dagli esuberi (Zakaria, McKennie, Arthur, Alex Sandro) fino agli addii dolorosi e magari anche impopolari — Chiesa e/o Vlahovic fino a Bremer, ma occhio pure a Pogba — un po’ come successo la scorsa estate a Napoli con i divorzi dei senatori Mertens, Koulibaly e Insigne. Vendere per comprare. E soprattutto investire su talenti con stipendi sostenibili, ma con potenzialità da Juve".