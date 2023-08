Gazzetta ammette: "Le milanesi cercano il 9, il Napoli con Osi-Kvara-Cholito e Raspa parte favorito!"

Osi-Kvara certezze, comanda Garcia, scrive la Gazzetta dello Sport raccontando del Napoli in chiave Scudetto nel confronto con le rivali

Osi-Kvara certezze, comanda Garcia, scrive la Gazzetta dello Sport raccontando del Napoli in chiave Scudetto nel confronto con le rivali: "Era il primo obiettivo del mercato: trattenere le icone del tricolore, Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen. Come vediamo accanto, Inter e Milan non hanno completato le batterie offensive, la Juve non sa ancora con certezza quale sarà il suo centravanti e la Lazio ha perso un totem come Milinkovic-Savic.

L’attacco di Garcia si staccherà dai blocchi di partenza in vantaggio, grazie alle sue certezze. Osimhen ha in testa la corona di re del gol. Vero che Kvaratskhelia non sarà più una sorpresa, ma anche lui conosce meglio gli altri. Simeone, con i gol estivi, ha confermato di essere il miglior primo cambio offensivo della Serie A. La talentuosa duttilità di Raspadori è un’opzione d’oro. Garcia deve solo far arrivare il pallone da quelle parti in modo pulito e veloce".