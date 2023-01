Gazzetta - Ancelotti non ha voglia di perdonare Gattuso dopo l'esperienza di Napoli

C'era grande attesa per Real-Valencia, Ancelotti contro Gattuso in panchina. Il saluto tra i due è stato freddo

TuttoNapoli.net

© foto di Insidefoto/Image Sport

C'era grande attesa per Real-Valencia, Ancelotti contro Gattuso in panchina. Il saluto tra i due è stato freddo. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "Niente abbracci, niente sorrisi, niente battute o complicità. Come sarebbe stato lecito attendersi se a increspare un’amicizia solida e di lunga data non fosse arrivata l’acrimoniosa successione sulla panchina del Napoli nel dicembre 2019. Poi i due italiani si sono piazzati ai vertici delle rispettive aree tecniche, ignorandosi per tutta la sera a distanza di pochi metri.