Gazzetta - Anche con la Lazio il Napoli ha fatto la partita: lo certificano due dati

E' arrivata la sconfitta e anche una prestazione così così, ma contro la Lazio il Napoli ha fatto la partita. Lo sostiene La Gazzetta dello Sport

Certo, è stato più difficile del solito riuscire a fare possesso nella trequarti avversaria perché lì Sarri aveva piazzato la linea del pressing ma comunque la squadra di Spalletti alla fine ha concluso 14 volte in porta. Non sempre Zielinski e compagni sono stati precisi, talvolta Provedel ci ha messo del suo ma comunque non si può dire che il Napoli non ci abbia provato, seppur con qualche difficoltà dettata dal fatto che non si è riusciti quasi mai ad isolare gli attaccanti nell’uno contro uno, la specialità della casa soprattutto per quanto concerne Lozano".