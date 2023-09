Gazzetta - Ancora niente Natan: le scelte di Garcia per il Braga

Ancora rimandato l'esordio di Natan in maglia Napoli: questa la convinzione della Gazzetta dello Sport oggi in edicola

Ancora rimandato l'esordio di Natan in maglia Napoli: questa la convinzione della Gazzetta dello Sport oggi in edicola: "Rispetto a Genova tornerà Politano titolare nel tridente offensivo: non è un premio al gol del pareggio, ma la necessità di ritrovare qualità e rifornimenti negli ultimi venti metri.

Centrocampo confermato, mentre in difesa riecco Rrahmani, ma sempre con Juan Jesus accanto. A sinistra Olivera preferito a Mario Rui, col portoghese che in conferenza ha avvisato. «Siamo pronti a riscattarci. La squadra è unita e vogliamo vincere a tutti i costi».