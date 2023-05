Gazzetta anticipa: "Improvvisata di ADL al microfono in caso di scudetto"

De Laurentiis non poteva mancare di certo stasera e reciterà la parte del leone

TuttoNapoli.net

De Laurentiis non poteva mancare di certo stasera e reciterà la parte del leone, anche perché oggi - risultati alla mano - i sostenitori di fede partenopea lo idolatrano e Aurelio sa come arringarli. Facile prevedere un’improvvisata al microfono dopo il triplice fischio se tutto andrà come ci si augura da queste parti. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.