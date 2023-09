Gazzetta applaude il Genoa: "Per un'ora ha imbavagliato i campioni d'Italia"

Il Napoli ha giocato male, ma a Marassi c'è da apprezzare anche la bella prova del Genoa di Alberto Gilardino.

Il Napoli ha giocato male, ma a Marassi c'è da apprezzare anche la bella prova del Genoa di Alberto Gilardino. E lo fa La Gazzetta dello Sport: "Per contro il Genoa ha il diritto-dovere di accogliere questo pareggio come una mezza vittoria. Il Grifone per un’ora ha imbavagliato i campioni d’Italia e si è reso pericoloso senza rischiare troppo.

Poi un calo fisico-mentale ha fatto svanire il successo, ma oltre a un punto che fa molta classifica – 4 punti in 4 giornate, media per una salvezza tranquilla – rimane il conforto di una prestazione quasi straordinaria. Il Genoa ha archiviato in via definitiva la batosta della prima giornata contro la Fiorentina e ha facoltà di pensare alla Serie A ritrovata come a un campionato possibile".