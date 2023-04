Gazzetta - Attaccante del futuro: c'è un nome in cima alla lista del Napoli

Il Napoli progetta già il futuro e valuta diverse opzioni sul mercato.

TuttoNapoli.net

Il Napoli progetta già il futuro e valuta diverse opzioni sul mercato. Come sottolinea l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, per quel che riguarda l'attacco al momento pare essere solo uno il calciatore che il Napoli monitora con grande attenzione: Hojlund dell'Atalanta.

"In attacco al momento non servono prime punte, ma nel caso il danese dell’Atalanta Rasmus Hojlund, classe 2003, è il primo della lista, anche se la concorrenza è forte. Ma muovendosi in anticipo..." sottolinea la rosea.