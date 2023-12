Gazzetta - Autografi, selfie, chiamate: i napoletani ancora stravedono per Spalletti

I napoletani di Napoli ancora stravedono per lui, per Luciano Spalletti, per l'allenatore del terzo scudetto, il primo vinto senza Maradona

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

I napoletani di Napoli ancora stravedono per lui, per Luciano Spalletti, per l'allenatore del terzo scudetto, il primo vinto senza Maradona.

Come scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, a ogni passo veniva fermato per autografi, selfie, videomessaggi, addirittura telefonate. Lui non ha mai detto no. Mai. E a ogni «Forza Napoli» gridato da lontano si batteva il pugno sul petto. «Cosa faccio se i napoletani mi salutano? Beh, vado ad abbracciarli», ha detto ritirando il premio. Non possiamo che confermare.