Gazzetta avvisa il Milan: "Senza 4° posto niente mercato, cessioni e Pioli a rischio"

Milan e Inter saranno avversarie in semifinale Champions ma si sfideranno anche per entrare nei primi quattro posti in A, analizza quest'oggi la Gazzetta dello Sport ponendo il focus sulla qualificazione importantissima alla prossima Champions: "Frase forte, ma reale: economicamente, il quarto posto pesa più della semifinale di Champions. Prendete il Milan. Il quarto posto porterebbe nelle casse 50-60 milioni tra premi Uefa e botteghino. Senza contare la possibilità di incrementare il fatturato con la qualificazione agli ottavi (e poi chissà...) 2023-24. Il Milan, eliminando Tottenham e Napoli, ha incassato 23 milioni in premi e 17,6 milioni dal botteghino, che fanno comodissimo ma non pareggiano il “jackpot 4° posto”. Il Milan ha una situazione abbastanza solida da reggere l’urto di una mancata qualificazione alla Champions. Il budget per l’estate però verrebbe condizionato pesantemente. Con il quarto posto, il Milan può pensare di rinnovare Leao, riprendere Brahim Diaz pagando 20-25 milioni al Real e rinforzare la squadra con 4-5 rinforzi

E se arriva quinto? Se Pioli chiudesse quinto, invece, il mercato cambierebbe e la sua conferma, ora fuori discussione, potrebbe tornare in bilico. Maldini e Massara negli acquisti dovrebbero fare scelte più nette, prendersi qualche rischio in più. Il mercato in uscita diventerebbe più importante, nella speranza di fare cassa con le cessioni".