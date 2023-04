Gazzetta bacchetta il Milan: "Non era meglio forzare di più contro un Napoli in 10 e senza punte?"

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola si sofferma ancora sull'andata dei quarti di finale di Champions League di mercoledì a San Siro.

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola si sofferma ancora sull'andata dei quarti di finale di Champions League di mercoledì a San Siro: "Milan troppo saggio? La domanda che più rimbalza in testa alla fine è questa: il Milan ha esagerato in saggezza e in prudenza? Non è stato il Diavolo assatanato del 4-0 al Maradona. Ha gestito come se fosse una partita secca, da vincere anche con il minimo scarto, senza rischiare troppo; pago dei due risultati su tre che avrà martedì prossimo.