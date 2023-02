Gazzetta bacchetta Spalletti: "Il turnover avrebbe avuto benefici più profondi"

La Gazzetta dello Sport bacchetta Luciano Spalletti per la scelta di non fare turnover, cambiando un solo uomo rispetto alla gara di Champions League

La Gazzetta dello Sport bacchetta Luciano Spalletti per la scelta di non fare turnover, cambiando un solo uomo rispetto alla gara di Champions League con l'Eintracht Francoforte: "Ma naturalmente il Napoli sta vivendo anche un dolcissimo sogno europeo e l’enorme vantaggio guadagnato in Serie A potrebbe davvero consentire alla squadra di preparare con estrema cura le partite di Champions dando anche all’allenatore la possibilità di gestire le energie. In tal senso è stata sorprendente la decisione di Spalletti, che ieri ha confermato dieci undicesimi della formazione vittoriosa a Francoforte martedì.