Gazzetta - Baricentro più basso per ripartenze, ma si gioca sempre a memoria

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive che le prime sensazioni mostrano un Napoli un po’ più basso

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive che le prime sensazioni - che andranno considerate quando la preparazione sarà in fase più avanzata - mostrano un Napoli un po’ più basso come baricentro e pronto a sfruttare i maggiori spazi nella metà campo avversaria. Garcia alla vigilia aveva parlato di squadra stanca, quasi mettendo le mani avanti su una prestazione sicuramente non brillante. Non ci si può preoccupare a luglio dopo manco dieci giorni di lavoro pieno, meno per i nazionali. Ma è giusto sottolineare che, nonostante la difficoltà, a tratti la squadra gioca a memoria.