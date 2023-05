Gazzetta - Benitez aspetta una chiamata: al Napoli non direbbe di no

Lo riferisce l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Benitez aspetta una chiamata per rientrare ad allenare: al Napoli non saprebbe dire di no. Lo riferisce l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "È inevitabile, una volta deciso di separarsi da Spalletti, che Benitez sia finito nel casting per la panchina azzurra. Conosce l’ambiente, è stimato, adora il sistema di gioco. E dei primi nomi della lista è l’unico che ha già vinto la Champions, quel trofeo per cui al presidente De Laurentiis piacerebbe tanto competere.

Dal suo castello con vista sul mare d’Irlanda, nella pace così vicino a Liverpool, Benitez aspetta una chiamata per rientrare. E se arrivasse da Napoli, se fosse il Maradona «il contesto giusto», sarebbe molto difficile dire no".