Gazzetta boccia la pista Italiano: "Ha poca esperienza e non è abituato ai campioni"

Ampia analisi de La Gazzetta dello Sport sul profilo di Vincenzo Italiano come possibile nuovo allenatore del Napoli: "Italiano ha poca esperienza ad alti livelli, quattro anni fa era a Trapani. Non è abituato ad avere a che fare con tanti campioni anche se sa come caricare i giocatori e coinvolgerli nel progetto. Il problema è che non è tipo da mediazioni e in allenamento è un martello, alla Gasp. A qualcuno potrebbe non piacere. E poi ci sono i rapporti con la società. Commisso gli ha lasciato sempre carta bianca sulla gestione della squadra, De Laurentiis è un presidente un po’ più, diciamo, complicato nei rapporti".