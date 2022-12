Gazzetta - Brozovic-Lobotka hanno lo stesso padre calcistico: Luciano Spalletti

Brozovic e Lobokta, i cervelli di Inter-Napoli, sono fratelli perché sono figli dello stesso padre calcistico: Luciano Spalletti

© foto di www.imagephotoagency.it

Brozovic e Lobokta, i cervelli di Inter-Napoli, sono fratelli perché sono figli dello stesso padre calcistico: Luciano Spalletti, scrive quest'oggi la Gazzetta dello Sport in un approfondimento in cui ricorda che Brozo è nato proprio contro il Napoli, l’11 marzo 2018: "Era stato sostituito tra i fischi al 58’ di Inter-Bologna dopo una delle sue non rare prestazioni indolenti. Uscendo dal campo applaudì le tribune e fu sommerso dalla contestazione. La sua storia con l’Inter sembrava finita lì. Una storia di luci e ombre (più ombre), iniziata nel 2014 e caratterizzata da potenzialità inespresse e da una nebulosa identità tattica: mezz’ala? Trequartista? A volte, veniva pure utilizzato da esterno del 4-4-2, per necessità. Spalletti lo arretra in mediana, davanti alla difesa. Brozo gioca con una concentrazione feroce, regge il confronto con i palleggiatori di Sarri e stavolta vendemmia solo applausi. È nato così il leader tecnico dell’Inter che conosciamo oggi".