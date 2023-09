Gazzetta - C'è una caratteristica di Lindstrom che piace a Garcia

Garcia attratto dalla versatilità di Jesper Lindstrom. Ne scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport

Garcia attratto dalla versatilità di Jesper Lindstrom. Ne scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Vedremo come deciderà di utilizzarlo Garcia, cui piacciono molto i giocatori versatili. E sicuramente Lindstrom rientra fra questi e la sua capacità di saltare l’uomo e creare superiorità numerica non è che ce l’hanno in molti. In questo potrà esaltarsi insieme a Kvara, atteso anche lui dai tifosi ai suoi livelli migliori.

Ecco, proprio la possibilità che questi giocatori parlino lo stesso linguaggio sul campo, diventa un’alternativa importante che può rendere il Napoli ancora più competitivo pure in Europa. Sì perché fra una settimana a Braga riparte la musichetta della Champions, quella che moltiplica le motivazioni di qualsiasi giocatori. E gli azzurri hanno un anno di esperienza in più per dire la loro anche in Europa".