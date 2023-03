Gazzetta - C'è una grande differenza tra il Napoli di Sarri e quello di Spalletti

Focus tattico tra il Napoli di Sarri e quello di Spalletti. Il paragone lo propone l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport

© foto di www.imagephotoagency.it

Focus tattico tra il Napoli di Sarri e quello di Spalletti. Il paragone lo propone l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "La bellezza del Napoli sarrista era nella velocità delle giocate, ma i suoi triangoli spesso erano orizzontali con un possesso prolungato. Gli azzurri di Re Lucio oggi sono più verticali nel far viaggiare la palla. Certo, il possesso è sempre importante, ma quando viene esercitato per vie orizzontali diventa più che altro un modo per difendersi".