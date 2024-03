Gazzetta - Calzona cerca la conferma con la Champions: è il favorito per la panchina

Francesco Calzona resta candidato serio per guidare il nuovo ciclo azzurro

Francesco Calzona resta candidato serio per guidare il nuovo ciclo azzurro. Come scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, nonostante sia sotto contratto con la Slovacchia fino al 2025, l’allenatore del Napoli non ha chiuso le porte a un futuro diverso.

Il pensiero ora è tutto sul Napoli e la corsa Champions, e poi sull’Europeo. Ma è lecito pensare che questo nuovo ruolo di capo allenatore piaccia a Calzona. È stata l’unica intuizione felice post scudetto di De Laurentiis, arrivata forse in ritardo. Molto comunque dipenderà dalla qualificazione in Champions League.