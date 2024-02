Gazzetta - Calzona non ha intoccabili: Lindstrom-Traoré le nuove armi per risalire

Uno per giustificare una spesa da 25 milioni, l’altro per convincere il club a spendere altri 25 nella prossima estate.

© foto di www.imagephotoagency.it

Uno per giustificare una spesa da 25 milioni, l’altro per convincere il club a spendere altri 25 nella prossima estate. Scrive la Gazzetta dello Sport per analizzare il momento di Jesper Lindstrom e Hamed Traorè, i due “rinforzi” per il rush finale: "Due ragazzi che finalmente sembrano aver tagliato i ponti con le difficoltà di inizio stagione e che adesso hanno voglia di aiutare la squadra a risalire. Da protagonisti.

Da oggi comincia un altro campionato per il Napoli e Calzona ha già fatto capire in Champions di tenere tutti in considerazione. E, soprattutto, che si aspetta risposte da tutti: il passato non conta, servono voglia di emergere e di imporsi, coraggio nelle scelte e personalità. Conta il bene del Napoli, nessuno è intoccabile", scrive il quotidiano sportivo.