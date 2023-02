Gazzetta cerca il pelo nell'uovo: "Il Napoli ha rischiato tanto in 2-3 occasioni di Laurientè"

Non solo celebrazioni. La Gazzetta dello Sport racconta anche di qualche sofferenza di troppo difensivamente

Non solo celebrazioni. La Gazzetta dello Sport racconta anche di qualche sofferenza di troppo difensivamente: "Sospettiamo che Spalletti da oggi farà risaltare sulla lavagna anche le note meno convincenti. Intanto il Sassuolo è la squadra ideale, perché gioca e fa giocare affrontando allo stesso modo qualsiasi avversario: con tutto il bene possibile per il senso dello spettacolo, qualche accorgimento in più si poteva studiare. E poi perché in due o tre occasioni il Napoli ha rischiato tanto in ripartenza, quasi si fosse guardato un po’ allo specchio delle sue brame.