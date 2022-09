Gazzetta - Cercare gli spazi dietro la difesa di Sarri: pronta la mossa di Spalletti

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport mette in evidenza queste dichiarazioni di Spalletti che cercherà con Lobotka di dare profondità alla manovra

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"La qualità del calcio di Sarri è riconoscibile. Molto rigido il suo 4-3-3. Poi i sistemi si deformano e si va a prendere i vuoti che la squadra avversaria lascia. Però fanno un calcio di pressione continua e quando lo fanno bene ti montano addosso. Vedremo se saremo talmente bravi da trovare vuoti e spazi e andarci a giocare velocemente per andare a tentare di fare gol. Servirà più qualità", l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport mette in evidenza queste dichiarazioni di Luciano Spalletti che cercherà con Lobotka di dare profondità alla manovra "per cercare le imbucate alle spalle della difesa provando con il movimento degli attaccanti, e anche delle mezzali, di “muovere” la difesa avversaria. In questo senso soprattutto Zielinski è quello che ha i tempi giusti di inserimento e anche la qualità poi per andare a concludere o confezionare un assist per Osimhen o Kvaratskhelia, premiato dalla Lega come miglior giocatore del mese di agosto".