Gazzetta: "Champions possibile, il Napoli ha quasi tutti scontri diretti in casa"

© foto di www.imagephotoagency.it

Focus su Victor Osimhen e sul finale di campionato per il Napoli sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che scrive: "Da tanti è considerato il miglior nove al mondo dietro Haaland, con cui magari comincerà a confrontarsi da vicino dalla prossima stagione. Ma il futuro del Napoli è adesso e ci si gioca tutto da qui a maggio. Gli scontri diretti con le rivali per il quarto posto sono quasi tutti al Maradona: la casa di Victor, almeno per i prossimi tre mesi. Il tempo giusto per trascinare Napoli nuovamente nell’Europa più nobile".