Gazzetta - Chissà se Dia si è reso conto di ciò che ha fatto

Pareggio con l'unico vero tiro in porta per la Salernitana. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport racconta così del match al Maradona.

"Nel tragitto verso lo stadio, ogni piazza diventava punto d’incontro per festeggiamenti improvvisati, in ogni viale sbocciava un corteo, in ogni bar si brindava al tricolore. Chissà se Boulaye Dia si è reso conto di ciò che ha fatto. Un gol bellissimo, tra l’altro. È stato l’unico vero tiro della Salernitana, ma il pareggio evidenzia soprattutto i problemi del Napoli in costruzione".