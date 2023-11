Gazzetta - Come giocherà Mazzarri? Spunta un indizio sul modulo

Come giocherà il Napoli di Mazzarri? Di recente, come ricorda La Gazzetta dello Sport, ha definito “bellissimo” il 4-3-3 di Spalletti

Come giocherà il Napoli di Mazzarri? Di recente, come ricorda La Gazzetta dello Sport, ha definito “bellissimo” il 4-3-3 di Spalletti e però ha precisato che lui in carriera non ha mai potuto fare il 4-3-3 perché non ha mai avuto i giocatori giusti. Ora li ha e chi più chi meno sono tutti addestrati a questo sistema.

Per mettere i giocatori maggiormente a loro agio, Mazzarri potrebbe dunque optare per il 4-3-3: sarebbe per lui una novità assoluta. Tra Reggina, Sampdoria, Napoli, Inter e Torino, infatti, il suo sistema preferito è sempre stato il 3-5-2 con le varianti del 3-4-1-2 e 3-4-2-1. Per quanto riguarda l'attacco, Politano-Osimhen-Kvaratskhelia sarebbe la composizione classica. Tuttavia, con Zielinski al posto di Politano, si potrebbe creare una situazione simile al 2012: Zielinski come Hamsik, Kvaratskhelia come Lavezzi e Osimhen come Cavani.