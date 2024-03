Gazzetta: "Come ha fatto il Napoli a passare da macchina tritatutto a peggior squadra con scudetto sul petto?"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Un fallimento totale difficile da spiegare". Così l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport all'indomani dell'eliminazione del Napoli dalla Champions League dopo il ko di Barcellona.

Il quotidiano aggiunge: "La domanda, tra i tifosi, è ormai la stessa da mesi ma nessuno è capace di dare una risposta convincente: come ha fatto il Napoli a passare da macchina tritatutto a peggior squadra con lo scudetto sul petto in così poco tempo? Di sicuro il presidente Aurelio De Laurentiis ha commesso diversi errori come da sua stessa ammissione".