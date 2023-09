Gazzetta - Con Lindstrom per Lozano l'attacco del Napoli è ancora più forte

Il Napoli perde tre gol (tanti ne ha segnati il messicano nello scorso campionato) e guadagna un giocatore più giovane, motivato, e tecnicamente superiore

Non solo un super Victor Osimhen. Oggi più che mai il miglior attacco dello scorso campionato diventa ancora più forte, scrive la Gazzetta dello Sport in merito alla partenza di Hirving Lozano per l’Olanda e l’arrivo dalla Germania di Jesper Lindstrom: "Significa che il Napoli perde tre gol (tanti ne ha segnati il messicano nello scorso campionato) e guadagna un giocatore più giovane, motivato, e tecnicamente in grado di poter aiutare la squadra ad arricchire schemi e modi di arrivare in porta.

E stasera rivedremo dall’inizio Kvaratskhelia e le sue invenzioni, con un Politano a supporto sull’altra fascia e che ha già segnato il primo gol stagionale della squadra. E poi ancora Raspadori che sa trovare il guizzo verso la porta, a prescindere dalla posizione di partenza, e quel fenomeno di Simeone che riesce a sfruttare anche i pochi minuti che l’allenatore gli concede. Insomma Lindstrom per ora può attendere, ma presto vedremo anche il suo sorriso in campo".