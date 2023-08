Gazzetta - Con Veiga e Cajuste centrocampo più forte e giovane di quello dello scudetto

Nella stagione del titolo la rosa era completata in questo settore da Ndombele, Demme e Gaetano.

Con lo spagnolo il centrocampo di Rudi Garcia come potenzialità è ancora più forte di quello che ha vinto lo scudetto. Sulla Gazzetta dello Sport si scrive del possibile valore aggiunto derivante dall'acquisto di Gabri Veiga: "Perché ai titolari Anguissa-Lobotka-Zielinski, un vero e proprio secondo tridente per l’efficacia dimostrata in tutta la stagione, si aggiunge la conferma di Elmas, capace anche di giocare esterno offensivo e che ha portato un bottino di ben sei gol in campionato, attestandosi sul podio dietro Osimhen e Kvaratskhelia.

Nella stagione del titolo la rosa era completata in questo settore da Ndombele, Demme e Gaetano. Il francese è tornato al Tottenham mentre il tedesco e il napoletano sono destinati a partire, con varie formule (di questo parliamo nel pezzo sottostante, ndr). Comunque un centrocampo con Veiga e Cajuste oltre a essere più giovane dà maggiore senso di completezza per le caratteristiche dei singoli. Che alla fine si sposano in maniera più convincente, anche rispetto - per l’appunto - alla squadra dello scudetto.