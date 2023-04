Gazzetta contro gli avvisi delle ambasciate a Napoli: "Neanche a Pearl Harbour erano così spaventati!"

"Tranquillizziamo americani e inglesi: lo scudetto al Napoli non è il D-day".

A Pearl Harbour probabilmente avevano più preparazione e non erano spaventati come le ambasciate inglese e americana che hanno diramato dei messaggi come nemmeno nel 1944, scrive la Gazzetta dello Sport in merito agli avvisi preoccupati delle ambasciate: "Tranquillizziamo americani e inglesi: lo scudetto al Napoli non è il D-day. Per capirlo basterebbe guardare la statua de “Il Postino” di Massimo Troisi a San Giorgio a Cremano con la maglietta di Maradona, o alzare la testa e perdersi nei tantissimi striscioni che mutando le sue battute diventano slogan per la festa".