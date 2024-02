Gazzetta - Così sarà gestito Zielinski: può aver già giocato l'ultima gara in azzurro!

L’Inter ha avvisato il Napoli tramite pec: Piotr Zielinski diventerà nerazzurro dal prossimo primo luglio.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L’Inter ha avvisato il Napoli tramite pec: Piotr Zielinski diventerà nerazzurro dal prossimo primo luglio. Un colpo a parametro zero, dopo che il centrocampista polacco non ha raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto in azzurro. E chissà se si rivedrà in campo.

A scriverlo è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Piotr Zielinski potrebbe aver giocato domenica scorsa la sua ultima partita con il Napoli. Finito fuori dalla lista Champions, il polacco non è fuori rosa perché può essere utilizzato in campionato, ma - probabilmente - solo in casi di emergenza".